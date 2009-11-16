Чому грецькі фани не їдуть у Донецьк

Грецькі фани можуть не приїхати в Донецьк на матч-відповідь збірних України та Греції через небезпеку підхопити "свинячий грип".

Таку думку висловив головний тренер греків Отто Рехагель в інтерв`ю німецькому телеканалу ZDF, повідомляє газета "Спорт-Экспресс в Украине".

"Звісно, дуже шкода, що в нас не буде своїх вболівальників. Проте у моїх хлопців є достатньо великий досвід виступів у єврокубках. Грати перед зарядженою чужою аудиторією їм не звикати", - переконує наставник еллінів.

Champion