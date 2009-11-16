"Зрозуміло, що нічого не зрозуміло"

Півзахисник збірної України Анатолій Тимощук - єдиний українець, який відіграв у всіх матчах проти команди Греції, яких нараховується вже п`ять. Після завершення останньої гри в Афінах повпред Баварії у нашій збірній поспілкувався з журналістом.

- Ми намагалися гостро атакувати, можливо, у нас не завжди це виходило добре, але головне, що ми на виїзді не пропустили, - зізнався Тимощук.

- Але ж провали в обороні були, гру захисту не можна назвати бездоганною.

- Я б не сказав, що у нас були серйозні провали в обороні. Чи ви хочете, щоб ми взагалі грали без моментів біля наших воріт? Я думаю, будь-яка команда в сучасному футболі може створювати моменти, наприклад, з тих самих стандартів, за рахунок аутів, високорослих гравців. Але, думаю, що оборона у нас зіграла надійно.

- Наприкінці зустрічі ми могли й пропустити.

- Був у греків один момент ... Знову ж таки - після стандарту. У Греції високорослі гравці в лінії атаки, і півзахисники постійно вантажать м`яч на них ... Шукають щастя на другому поверсі. Але, як то кажуть, у них свій футбол, у нас - свій. Головне, що ми тут не пропустили.

- Ти повертаєшся до Донецька. Очікуєш особливого настрою, особливої гри, може, якоїсь особливої підтримки від донецьких вболівальників?

- У Донецьк я їду з чудовим настроєм. Сподіваюся, що вболівальники мене ще пам`ятають. Крім підтримки, думаю, і поле буде значно краще, ніж в Афінах. На цьому полі технічно грати було просто неможливо.

- Афінський результат кого наблизив до ПАР - нас або греків?

- Думаю, при 0:0 на виїзді шансів поїхати на чемпіонат світу у нас все-таки більше. Але я б нічого не став говорити наперед, тому що необхідно гідно зіграти і вдома. Нам важливо забити гол, нав`язати суперникові свій футбол і не дати грекам діяти у своїй манері. Але в нашому випадку зрозуміло те, що нічого не зрозуміло.

Джерело: Газета Блик