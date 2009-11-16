Томенко: Ребята, давайте жить дружно

Київ. 16 листопада. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО переконаний, що вихід України до фіналу Кубку світу 2010 говоритиме не лише про високий рівень українського футболу, а передовсім символізуватиме статус України у світі та можливість поінформувати світ про нашу державу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він наголосив: «Окрім того, участь України у Кубку світу ФІФА 2010 у Південній Африці буде своєрідною інформаційною підготовкою до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році».

Як зауважив М.ТОМЕНКО, «на цьому фоні дискусії стосовно трансляції матчу збірної України та організації останнього матчу плей-оф на стадіоні «Донбас Арена» у Донецьку 18 листопада швидше заважають, аніж дозволяють реалізувати цю велику мету».

Що стосується організації трансляції матчу, то, на думку М.ТОМЕНКА, необхідно зупинити систему кулуарної і незрозумілої політики визначення переможців трансляції, а провести цивілізований відкритий тендер, у якому мали би змогу взяти участь всі загальнонаціональні телевізійні канали. «Пріоритет у визначенні переможця має бути лише один: канал повинен мати максимальне покриття та дати можливість кожному громадянину України вболівати за національну збірну», - сказав він.

Говорячи про проблему організації матчу Україна-Греція у Донецьку, М.ТОМЕНКО наголосив, що тут головне завдання також очевидне: «Стадіон повинен бути заповнений болільниками та емоційно посприяти нашій перемозі. Це той випадок, коли результат в кілька разів важливіший за фінансову складову організації матчу».

Заступник голови ВР висловив переконання, що спільна мета, якою є участь України у фіналі Кубку світу 2010 року, зупинить публічні дискусії, а вболівальники матимуть можливість на заповненому стадіоні чи перед телевізорами стати свідками української перемоги.