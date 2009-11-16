У Польщі обговорять інвестиції в Євро-2012

Варшава. 16 листопада. УНІАН. 17-18 листопада у Гданську відбудеться міжнародна конференція Press Euro, присвячена організації Польщею та Україною фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє польський журнал Press, що виступив організатором конференції, експерти планують обговорити питання інвестицій у Євро-2012, спортивний маркетинг і створення баз перебування уболівальників та футболістів на час проведення чемпіонату.

У конференції візьмуть участь представники організаторів Євро-2012 в Україні та Польщі, а також попереднього чемпіонату, 2008 року, який проходив у Німеччині та Австрії.

Конференція відбудеться під почесним патронатом Посольства України у Польщі, створеної УЄФА компанії Euro 2012 Polska та Польсько-Української торгової палати.

Партнером організатора є компанія PL.2012, яка координує підготовку Польщі до Євро-2012.

Довідка УНІАН. Press – спеціалізований місячний журнал для журналістів, працівників реклами та public relations, що видається з 1996 року.

Перша конференція Press Euro відбулася у Познані, яка, як і Гданськ, є містом-організатором Євро-2012.

Матчі Євро-2012 у Польщі відбудуться також у Варшаві та Вроцлаві.