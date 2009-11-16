Ющенко співпрацюватиме з Прем’єр-лігою

Уповноважений Президента України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 Василь Фатхутдінов виявив бажання ознайомитися з напрацюваннями ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ у сфері забезпечення правопорядку на стадіонах. У Секретаріаті Президента України Фатхутдінов зустрівся із відповідальним за безпеку проведення змагань ПЛ Олегом Ковальовим.

Представник Президента України дав позитивну оцінку розробкам Прем’єр-ліги. Зокрема, ідеї організувати практичний семінар для офіцерів безпеки клубів на іграх підвищеної складності. За сприяння ФК «Динамо» Київ подібне заняття відбулося на матчі Ліги Чемпіонів УЄФА «Динамо» − «Інтер».

Василь Фатхутдінов запропонував своєму колезі спільно провести велику нараду-семінар з теми дотримання правопорядку на стадіонах та функціонування системи безпеки у футболі. До обговорення актуальних питань окрім відповідальних за безпеку на Євро-2012 в Україні та співробітників ПЛ будуть залучені всі зацікавлені сторони.

Офіційний сайт Прем’єр-ліги