Михайличенко запрошує в гості

У понеділок, 16 листопада, напередодні матчу-відповіді із Грецією на тренувальній базі ФК «Динамо» у Кончі-Заспі збірна України проведе день відкритих дверей.

“О 16.30 розпочнеться прес-конференція наставника «синьо-жовтих» Олексія Михайличенка, після якої журналісти матимуть можливість поспілкуватися з гравцями та протягом перших 15-ти хвилин спостерігати за тренуванням команди. Додамо, що вхід представників ЗМІ на територію бази, як і минулого разу, дозволятиметься лише за умови наявності марлевої пов’язки”, – повідомляє офіційний сайт ФФУ.