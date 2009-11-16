За трансляцію з Греції заплатив Суркіс?

Президент ФФУ Григорій Суркіс надав фінансові гарантії, які зробили можливим телевізійну трансляцію на Першому національному каналі першого матчу плей-офф за вихід на Чемпіонат світу 2010 року між збірними Греції та України в Афінах.

Це випливає з тексту відповіді президента ФФУ на звернення президента ФК «Шахтар», опублікованої на офіційному сайті Федерації футболу.

“Можливо б я справді вступив з Вами у публічну дискусію стосовно питання про ціну патріотизму, якби учора за кілька годин до початку матчу в Афінах самочинно не прийняв рішення про надання фінансових гарантій, завдяки якому кожен український уболівальник зміг побачити гру своєї команди у прямій трансляції на Першому Національному телеканалі.

Зверніть увагу, я не почав докопуватись до причин, через які донецька ТРК до останнього не спромоглася придбати телеправа на матч у грецькій столиці. Де Ви були з цими 1,5 мільйонами доларів учора, коли телекартинка поєдинку для глядачів усієї країни вартувала 800 тисяч євро? Це лише один приклад того, як Ваші реальні вчинки не співпадають із гучними заявами”, – йдеться у заяві Г.Суркіса.