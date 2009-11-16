Суркіс відповів Ахметову

Відповідь президента ФФУ на звернення президента ФК «Шахтар», опубліковане на офіційному сайті клубу 15.11.2009

“Шановний Рінате Леонідовичу!

Я цілковито підтримую Вас у тому, що головна для українського футболу гра року відбудеться 18 листопада на «Донбас-Арені». Саме цього дня буде остаточно вирішено, чи здобуде синьо-жовта дружина путівку на чемпіонат світу до ПАР.

Зайве говорити, наскільки важливим є цей поєдинок не лише для гравців і тренерів збірної команди, її мільйонів уболівальників, але й для кожного працівника національної асоціації, хто своєю повсякденною працею створює належні умови для досягнення футболістами високих світових результатів.

Можливо б я посперечався з Вами стосовно доводів та аргументів, на яких Ви будуєте комерційні розрахунки, мотивуючи свою логіку ціноутворення щодо вартості квитків на матч у Донецьку. Але відкрита та прозора арифметика, запропонована нашим діловим партнером «УФІ», особисто мене переконує більше, аніж той галасливий чорний піар, котрий влаштувало керівництво ФК «Шахтар» напередодні важливої гри.

Можливо б я спробував переконати Вас і в тому, що фінансові витрати ФФУ на утримання всіх збірних команд, а також ціла низка загальнонаціональних футбольних проектів, якими опікується федерація, лежать не на державному, а на бюджеті громадської організації. А комерційна пропозиція, яку Ви театральним жестом пропонуєте нам прийняти, насправді є лише невеличкою часткою того обсягу матеріальних ресурсів, який ми самотужки регулярно акумулюємо для виконання своїх статутних цілей та завдань.

Можливо б я справді вступив з Вами у публічну дискусію стосовно питання про ціну патріотизму, якби учора за кілька годин до початку матчу в Афінах самочинно не прийняв рішення про надання фінансових гарантій, завдяки якому кожен український уболівальник зміг побачити гру своєї команди у прямій трансляції на Першому Національному телеканалі.

Зверніть увагу, я не почав докопуватись до причин, через які донецька ТРК до останнього не спромоглася придбати телеправа на матч у грецькій столиці. Де Ви були з цими 1,5 мільйонами доларів учора, коли телекартинка поєдинку для глядачів усієї країни вартувала 800 тисяч євро? Це лише один приклад того, як Ваші реальні вчинки не співпадають із гучними заявами.

У зв’язку з вище викладеним, закликаю Вас припинити нагнітання ажіотажу навколо питання про вартість квитків. Тим більше, що нашим комерційним партнером вже реалізовано близько 25 тисяч місць. Якщо Ви справді хочете організувати благодійну акцію для уболівальників всієї країни, будь ласка, викупіть квитки за цінами, встановленими «УФІ», і розпоряджайтеся ними на власний розсуд. При цьому не треба спекулювати на протистоянні з ФФУ, оскільки, роз’яснення комерційного агента Федерації футболу України вже давно розставили усі крапки над «і» для допитливих уболівальників.

Сподіваюсь, що і Ви, нарешті, почуєте ці аргументи, а також разом з ФФУ та місцевою владою подбаєте про те, щоб авторитет «Донбас-Арени» був підтверджений зразковою організацією непересічної спортивної події, яка очікується 18 листопада.

Я переконаний у тому, що наші спільні, а не розрізнені зусилля напередодні матчу Україна − Греція, будуть правильно оцінені футбольною громадськістю країни.

Григорій Суркіс”, – йдеться у заяві на офіційному сайті ФФУ.