Ахметов пропонує Суркісу 1,5 млн. доларів

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов готовий виплатити 1,5 мільйонів доларів ФФУ за квитки на матч Україна – Греція в Донецьку.

З такою офіційною заявою він звернувся до президента Федерації футболу України Григорія Суркіса.

"Усі розуміють, що національна команда потребує підтримки вболівальників. Але ФФУ встановила непомірно високі ціни на квитки. Я вже неодноразово говорив і ще раз повторю, що з уболівальниками обійшлися, м`яко кажучи, недобре. До того ж, ми отримали величезний ризик побачити на принциповому матчі напівпорожній стадіон.

Встановивши величезні ціни на квитки, ви хочете заробити з "Донбас Арени" близько 36 мільйонів гривень (4,5 мільйонів доларів по курсу Нацбанку). Це при тому, що матчі української збірної у Дніпропетровську і Харкові принесли ФФУ приблизно по 300 тисяч доларів кожен.

Григорію Михайловичу, я пропоную Вам реальний вихід з ситуації, що склалася. ФК "Шахтар" готовий викупити у ФФУ всі 50 тисяч місць на гру Україна - Греція за 1,5 мільйонів доларів. Це більше, ніж ви отримали за всі домашні матчі відбірного циклу Чемпіонату світу-2010 зі всіх стадіонів разом узятих.

Ми ж запропонуємо всім уболівальникам України квитки за тими цінами, за якими вони продаються на матчі "Шахтаря" в Лізі Європи. Від 20 до 1200 гривень (25, 40, 50, 75, 210, 370, 700, 850).

Виплативши ФФУ 1,5 мільйона доларів, "Шахтар" зможе виручити, продавши всі квитки на "Донбас Арену", 353 тисяч доларів. Різниця, а саме, 1 мільйон 147 тисяч доларів США, буде погашена із засобів нашого клубу.

Ті уболівальники, які вже купили квитки за завищеними цінами ФФУ, звичайно, повинні будуть отримати компенсацію за різницю в ціні", - йдеться мова в заяві, опублікованій на сайті ФК "Шахтар".

