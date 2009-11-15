Чи задоволені греки грою

Грецькі гравці прокоментували перший матч проти збірної України:

Вангеліс Морас:



– Сьогодні у нас була пристрасть, якої не вистачало в інших іграх. Дуже важливо, що ми не пропустили м’яч, тому результат 0:0 є цілком прийнятним для нас. В Україні на нас будуть чинити серйозний тиск, але ми не боїмося.



Ангелос Харістеас:



– У другому таймі ми виглядали краще. На матч-відповідь ми налаштовані оптимістично.



Костас Кацураніс:



– Це була дуже рівна гра. Якщо у матчі-відповіді ми заб’ємо гол, українцям доведеться відповідати на нього двома, і, сподіваюсь, ми зможемо цього добитися. Ми маємо зробити все від нас залежне.



Football.ua