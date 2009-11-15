Чи задоволені греки грою
11:50, 15 листопада 2009Футбол 2012
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Гравці відчули пристрасть
Грецькі гравці прокоментували перший матч проти збірної України:
Вангеліс Морас:
– Сьогодні у нас була пристрасть, якої не вистачало в інших іграх. Дуже важливо, що ми не пропустили м’яч, тому результат 0:0 є цілком прийнятним для нас. В Україні на нас будуть чинити серйозний тиск, але ми не боїмося.
Ангелос Харістеас:
– У другому таймі ми виглядали краще. На матч-відповідь ми налаштовані оптимістично.
Костас Кацураніс:
– Це була дуже рівна гра. Якщо у матчі-відповіді ми заб’ємо гол, українцям доведеться відповідати на нього двома, і, сподіваюсь, ми зможемо цього добитися. Ми маємо зробити все від нас залежне.
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