Шевченко прогнозує результат матчу-відповіді
11:21, 15 листопада 2009Футбол 2012
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«Я з тих футболістів, які нічого не бояться»
Капітан збірної України Андрій Шевченко прогнозує, що до фінальної частини ЧС-2010 потрапить Україна.
"Шанси рівні - 50 на 50. Греція грала дуже непогано, але і ми відмінно попрацювали в обороні", - сказав він.
"Я з тих футболістів, які нічого не бояться, коли виходять на полі. Щодо повторного матчу у Донецьку, я налаштований оптимістично. Думаю, далі пройдемо ми", - цитує Шевченка "Террикон" з посиланням на Sport.gr.
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