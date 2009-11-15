Шевченко прогнозує результат матчу-відповіді

Капітан збірної України Андрій Шевченко прогнозує, що до фінальної частини ЧС-2010 потрапить Україна.

"Шанси рівні - 50 на 50. Греція грала дуже непогано, але і ми відмінно попрацювали в обороні", - сказав він.

"Я з тих футболістів, які нічого не бояться, коли виходять на полі. Щодо повторного матчу у Донецьку, я налаштований оптимістично. Думаю, далі пройдемо ми", - цитує Шевченка "Террикон" з посиланням на Sport.gr.

Champion