Про що жалкує Михайличенко

Головний тренер збірної України Олексій Михайличенко прокоментував результат матчу зі збірною Греції в Афінах.

«Сьогодні була закрита гра. Ми мали грати на контратаках, не давати супернику багато можливостей в атаці. Напевне, результат сьогодні міг бути і кращим. Але якщо оцінювати нашвидкоруч, то нічия є досить непоганим підсумком зустрічі.

Ми проаналізуємо гру і подумаємо, що слід змінити у матчі-відповіді, аби добитися перемоги. Зараз я не можу нічого сказати про кадрові чи тактичні зміни. Наймовірніше, гра буде схожою. Шанси обох команд залишаються однаковими», – цитує тренера sportnet.gr

Football.ua