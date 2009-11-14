Рехагель назвав причини невдачі

Головний тренер збірної Греції Отто Рехагель прокоментував гру своєї команди проти збірної України.

"Ми розуміємо, що сьогодні слід було забивати. Однак нам протистояла дуже гарна команда, у складі якої варто виокремити двох сильних форвардів та півзахисника Тимощука.

Ми вийшли з метою перемогти, але суперник не дозволив нам цього зробити. Карагуніс і Кацураніс намагались керувати грою команди, всі гравці виконали великий обсяг роботи. Наша гра у нападі багато в чому залежала від дій суперника у захисті.

Ми спробуємо досягти вУкраїні того, що не вийшло сьогодні", - цитує німецького тренера NovaSports.gr

Football.ua