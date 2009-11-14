Греція і Україна зіграли першу гру
22:15, 14 листопада 2009Футбол 2012
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Переможця не виявлено
Команди, не продемонструвавши гострої гри, закінчили протистояння безгольовою нічиєю 0:0. На правах господарів грецька збірна намагалась вести гру, але результату це не дало. Контратаки українців також були далекими від ідеалу. З’ясування відносин обидві збірні перенесли на другий матч.
Як відомо, матч-відповідь відбудеться у Донецьку 18 листопада. Початок о 20:00 годині.
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