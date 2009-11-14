Греція і Україна зіграли першу гру

Команди, не продемонструвавши гострої гри, закінчили протистояння внічию. На правах господарів грецька збірна намагалась вести гру, але результату це не дало. Контратаки українців також були далекими від ідеалу. З’ясування відносин обидві збірні перенесли на другий матч.

Як відомо, матч-відповідь відбудеться у Донецьку 18 листопада. Початок о 20:00 годині.

