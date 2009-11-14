Закінчився матч Росія-Словенія

Збірна Росії у першому стиковому матчі за вихід у фінальну частину чемпіонату світу 2010 року на своєму полі перемогла команду Словенії з рахунком 2:1.

Наші сусіди досить впевнено вели гру і за рахунок дубля Дініяра Білялетдінова на 40 і 52 хивлинах могли розраховувати на прийнятний для себе результат перед матчем-відповіддю. Однак всі карти для росіян сплутав м’яч словенського «джокера» Печника. На 83 хвилині він вийшов на заміну, а ще через 4 хвилини відзначився у воротах російської збірної.

Матч-відповідь відбудеться у Словенії 18 листопада.