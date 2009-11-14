Голодюк: «Ми всі розуміли, що це гра за перше місце»

Автор дубля у ворота молодіжної збірної Бельгії Олег Голодюк після повернення до Львова поділився своїми враженнями від матчу.

- Дізнався про те, що гратиму зі стартових хвилин вже на установці. До того працював разом зі всіма на тренуваннях. Звісно, була надія, що Павло Яковенко внесе мене до основи, але якби опинився в запасі не переймався б.

- До гри швидко адаптувався?

- Ми всі розуміли, що це гра за перше місце, тому намагалися не звертати увагу на трибуни, які давили у перші хвилини. Справді, на початку бельгійці нас трішки притисли, але через хвилин 20 вже ми контролювали гру.

- Ти грав на позиції опорника, але зробив роботу нападників…

- Перший гол – це, власне, і була моя робота. На установці я отримав завдання – під час кутових бути готовим замкнути дальню штангу. Так і сталося – після подачі Морозюка я підставив ногу і проштовхнув м’яча. А другий гол забив головою після класного пасу від Пашаєва. Можу сказати, що я радий.

- Павло Яковенко після гри щось говорив?

- Подякував усім за гру. Нікого персонально не виділяв, що й правильно, адже грає ціла команда. Побажав нам успіхів в клубах.

- Збірній залишилося три гри провести. Найважче буде проти французів?

- Мабуть, але і Мальта не подарунок. Саме з ними ми гратимемо найближчу гру. Не зважаючи на різні рейтинги, це міцна команда. І щоб в неї виграти треба прикласти всіх зусиль. Коли ми грали проти Мальти вдома, переможний гол забили аж наприкінці матчу. Головне підійти до цієї гри без недооцінки. Ця команда якщо і програє, то хіба мінімально. Тому зараз всі думки – про Мальту.

ФК «Карпати»