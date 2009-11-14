Донецький "Металург" переграв "Зорю"

Товариський матч

"Металург" (Донецьк) - "Зоря" 2:1 (1:0) Голи: 1:0 - Кінгслі (29), 1:1 - Каменюка (52), 2:1 - Шищенко (68) "Металург": Шуст (Воробйов, 28; Дішленковіч, 59), Маріо Сержіо (Ткаченко, 46), Чечер (Коротецький, 46), Воловик (Барановський, 71), Шина (Аракелян, 65), Прийма (Даниловський, 58), Лазіч (Грищенко, 71), Кінглсі (Шищенко, 58), Дімітров, Олійник (Фабіньо, 46), Мгуні "Зоря": Шуховцев, Ховбоша, Дурай, Малий, Мелікян (Джихані, 74), Каменюка (Грінченко, 74), Скоба, Колесніченко (Мілько, 59), Городов (Волков, 78), Антонов (Шевчук, 46), Лазаровіч (Кохман, 71) Попередження: Дімітров, Ткаченко - Ховбоша, Скоба, Шевчук, Кохман Champion

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