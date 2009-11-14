Михайличенко про гру з греками

Напередодні гри з Грецією головний тренер збірної України Олексій Михайличенко відмовився назвати тактичний малюнок на завтрашній матч.

"За великим рахунком, ви прекрасно розумієте, що тактичних варіантів як таких, може бути дуже багато. Тому, що дійсно, ми маємо у своєму розпорядженні футболістів, які можуть нести гостроту, так і футболістів, які можуть більш надійно грати в обороні.

Тому ми постараємося знайти золоту середину. Ми сюди приїхали не відсиджуватися в обороні, а відіграти на результат, так що нам однаково потрібна як надійна оборона, так і гостра атака.

Що стосується вибору остаточного варіанта, то про це ще рано говорити, тому що все-таки в нас є ще одне тренування, і загадувати наперед важко.

Але, у будья-кому разі, кілька варіантів ведення гри ми вже маємо, а на якому саме з них ми зупинимося, буде залежати від того, як закінчиться сьогоднішнє тренування", - цитує Михайличенка Champion з посиланням на dynamo.kiev.ua.