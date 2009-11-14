У Донецьк зможе потрапити більше вболівальників

На прохання ФФУ для вболівальників збірної України, які бажають відвідати матч плей-офф нашої національної команди із греками, впроваджено додатковий потяг Київ − Донецьк (№504).

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Відбуття з Києва − у вівторок, 17 листопада, о 23.20, прибуття в Донецьк − у середу, 18 листопада, о 14.00. Відправлення із Донецька − 18 листопада о 23.10, прибуття до Києва − у четвер, 19 листопада, об 11.55.

За додатковою інформацією можна звертатися до туристичної компанії «Гамалія» за телефоном (044) 238 08 88.

Матч Україна − Греція розпочнеться на донецькій «Донбас Арені» 18 листопада о 20.00.