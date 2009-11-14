Чемпіонат України тепер ще на одному телеканалі

Прем’єр-ліга самостійно реалізувала пакет телевізійних прав клубів-учасників для території Румунії, уклавши ліцензійну угоду з румунською мережею супутникового телебачення «Boom». Відповідно до умов контракту, матчі Епіцентр Чемпіонату України, а також матчі Датагруп Кубка України сезону 2009/2010 рр. транслюватимуться наживо та у повторі на території Румунїї на каналі «Boom Sport Two». Румунські партнери Прем’єр-ліги обиратимуть для демонстрації від одного до трьох матчів кожного туру чемпіонату.

В рамках започаткованої співпраці прихильники футболу з сусідньої країни вже мали нагоду переглянути матчі Епіцентр Чемпіонату України, починаючи з 8 туру, так само як і матч національного Кубка «Шахтар» - «Динамо».

УПЛ нагадує, що за перипетіями українського чемпіонату вже можна спостерігати у Росії на телеканалі «НТВ-ПЛЮС Наш футбол», а також у багатьох інших країнах світу завдяки супутниковому каналу «Інтер+».

Офіційний сайт УПЛ

