Українська молодіжка здолала бельгійців

Молодіжна збірна України у важливому матчі на виїзді перемогла однолітків з Бельгії з рахунком 2:0.

Дубль у матчі зробив Голодюк, забиваючи на 36 та 73 хвилинах.

Після цієї перемоги українці набрали 11 очок і очолили 8-му відбіркову групу на чемпіонат Європи 2011 року. Найближчими переслідувачами нашої збірної залишаються збірні Франції та Бельгії, які мають по 8 очок, але у французів на 1 зіграний матч менше.