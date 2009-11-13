«Шахтар» не зміг переграти збірну Болгарії

Донецький «Шахтар» під час короткострокового тренувального збору в Анталії провів товариську зустріч зі збірною Болгарії.

У першому таймі болгари мали декілька нагод для взяття воріт, однак не змогли їх реалізувати. «Гірняки» у другому таймі вирівняли хід гри, але жодній з команд так і не вдалося вразити ворота. В результаті нічия 0:0.

Офіційний сайт «Шахтаря» вів он-лайн трансляцію гри.