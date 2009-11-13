Влада Львова змінила строки побудови стадіону

Львів. 13 листопада. УНІАН. Стадіон до Євро-2012 у Львові буде зданий у вересні 2011 року, хоча попередні графіки передбачають завершення будівництва стадіону у липні 2011 року.

Про це повідомив сьогодні під час відеомосту між Києвом та Львовом на тему: «Готовність Львова до Євро-2012 напередодні прийняття кінцевих рішень УЕФА щодо організації футбольного турніру в Україні» директор департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег Засадний.

«Попередні графіки, узгоджені з УЄФА, передбачали, що ми завершимо стадіон у липні 2011 року. Однак, є затримки, тому зараз ми говоримо про вересень 2011 року. Відповідні зміни ще треба внести до графіку будівельних робіт», – заявив Олег Засадний.

Він також запевнив, що на сьогоднішній день немає жодних боргів перед генпідрядником за виконані будівельні роботи.

«80 мільйонів гривень з бюджету міста проплачено, а також є 10 мільйонів авансу на закупівлю матеріалів, ще отримали 50 мільйонів з держбюджету і ми готові з ними працювати», - зазначив О.Засадний.

Він також відзначив, що керівництво львівських футбольних клубів «Карпати» та «Львів» також хоче долучитися до фінансування будівництва стадіону.

«Футбольні клуби Львова зацікавлені інвестувати у стадіон. Однак, вони чекають на остаточне рішення у грудні виконкому УЄФА щодо приймаючих міст», – зазначив О.Засадний.

Як повідомлялося раніше, вартість будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові з усією зовнішньою інфраструктурою, благоустроєм та комунікаціями становить 85 млн. євро.