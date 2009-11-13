Воронін розповів про свої плани

Нападник "Ліверпуля" Андрій Воронін заявив, що він буде використовувати будь-який шанс, який дасть йому тренер.

Український нападник переживає не найкращі моменти у своїй кар`єрі. Рафаель Бенітес довіряє Вороніну місце в стартовому складі не занадто часто, але сам форвард не збирається опускати руки, пише Champion з посиланням на goal.com.

"У минулому сезоні я відіграв в "Герті". Там у мене все виходило. Зараз тренер довіряє мені рідко, але я не має наміру здаватися. Я буду працювати на тренуваннях так, щоб Бенітес зрозумів, що на мене можна розраховувати й довіряти місце в стартовому складі", - заявив Воронін.