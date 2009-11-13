Газзаєв приїде у Донецьк

У середу, після шести вихідних, гравці “Динамо”, які не викликані до своїх національних збірних, поновили тренування. Про підготовку до майбутніх матчів розповів головний тренер команди Валерій Газзаєв:

– Зараз ми готуємось до матчу національної першості з “Шахтарем” і в цілому до заключної частини сезону. На жаль, у нашому розпорядженні лише 6 гравців основної групи. Ми додали до них молодих футболістів, проводимо заняття на базі в Конча-Заспі. Щоденно тренуємось, а 15 та 16 листопада проведемо контрольні двосторонні ігри.

– У числі гравців, які входять до цієї групи, є Шовковський?

– Шовковський почав тренуватись, але поки з обмеженнями. Динаміка його одужання є задовільною.

– Чи плануєте відвідати найближчої середи матч Україна-Греція?

– Ймовірно, так. Слід поспостерігати за великою групою наших гравців у складі збірної.

Інформаційний відділ ФК “Динамо” (Київ)