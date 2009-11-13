Що не сподобалось УЄФА у Львові

Експерти УЄФА порадили Львову частіше консультуватись з міжнародними партнерами-консультантами, зокрема, із "Арена.ком", щодо будівництва стадіону до Євро-2012.

Про це повідомив начальник головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА Степан Лукашик, коментуючи вчорашній звіт у Києві щодо підготовки міст до Євро-2012.

"Підсумок вчорашнього звітування один - треба прискорити процес будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові. Стосовно зауважень, то експерти УЄФА порадили частіше консультуватись з нашими міжнародними партнерами-консультантами, зокрема, із "Арена.ком", - наголосив С.Лукашик.

За його словами, подібні зауваження були по кожному місту, окрім Донецька, де арена вже введена в експлуатацію. "Що стосується безпеки, то потрібно, аби наші фахівці пройшли відповідний вишкіл та аби транспортні вузли були опрацьовані належним чином. Існує певна європейська нормативна база, і ми повинні її реалізувати", - зазначив С.Лукашик.

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