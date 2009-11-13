Єзерський: “Це буде історичний поєдинок”

Залишаючи дощовий Донецьк, футболісти «Шахтаря» поділилися своїми думками перед вилітом до Анталії. Там їм належить провести дві товариські зустрічі.

Джуліус Агахова:

— Джуліус, ти знайомий з турецьким футболом як ніхто інший у «Шахтарі».

— Так, адже мені там довелося якийсь час пограти. Головне, що там не холодно. Тому виходити на полі буде набагато простіше.

— Міг би дати оцінку своєї функціональної готовності? — У мене останнім часом особливо ігрової практики не було. Що поробиш. І ось ці майбутні матчі у Туреччині як дуже до речі.

— Окрім збірної Болгарії вам належить зіграти проти «Анталіяспор». Пам`ятаєш цю команду?

— Так, звичайно, пам`ятаю. Ця команда сильна як цілісний колектив, але позбавлена якихось індівідуальностей. Якщо не помиляюся, вони зараз знаходяться десь у середині турнірної таблиці чемпіонату Туреччини.

Володимир Єзерський:

— Останній раз я виходив на полі у поєдинку з «Єдністю». І, ясна річ, у порівнянні з рештою хлопців знаходжуся не у тих кондиціях. Але якраз через такі спаринги можна буде якось надолужити це відставання. Я мало що знаю про нинішню збірну Болгарії. Але у будь-якому випадку це буде історичний поєдинок. Здається «Шахтар» із збірною Болгарії ще не грав. Думаю, треба подякувати тим людям, які зуміли організувати цей товариський матч.

— Завтра збірна України зіграє проти Греції. Що думаєш про це протистояння? — Казати можна що завгодно, знаходити сильні та слабкі сторони суперника. Але все це залишиться лише розмовами. І футболісти, і тренери нашої збірної стоять у двох кроках від історичної події. І цим все сказано. Раз вже нам вдалося переграти англійців, то потрібно перемагати і греків. Адже їхній рівень буде нижче збірної Англії.

Прес-служба ФК «Шахтар»