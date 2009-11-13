“Шахтар” побоюється “металургів”?

Як відомо, у півфіналі розиграшу Кубка України донецький «Шахтар» зустрінеться із земляками з «Металурга». У цій парі господарями поля стане команда Миколи Костова. Сам же поєдинок відбудеться 24 березня.

Томаш Хюбшман та Разван Рац поділилися своїми думками щодо результатів жеребкування. Томаш зараз разом зі своєю командою готується до матчу з київським «Динамо», тоді як румунський захисник «гірників» – до збірної для участі у товариському поєдинку з національною командою Польщі.

Томаш Хюбшман:

–– З одного боку, звичайно, добре, що нам попалася команда з Донецька, а не, наприклад, з Луцька. Тобто не треба буде нікуди далеко їхати. Але з іншого боку, особисто мені хотілося зіграти з «Металургом» у фіналі.

–– Тобто вважаєш, що твоїй команді дістався найсильніший з можливих суперників?

–– Ні, найсильніший – це «Шахтар»! А що стосується решти півфіналістів Кубка України, то мені важко сказати, хто з них сильніше.

–– Завтра на «Шахтар» в Анталії чекає спаринг із збірною Болгарії. Які завдання стоять перед командою на майбутній поєдинок?

–– Поки, напевно, ніхто з нас не зможе вам навіть з точністю сказати, чи вийде взагалі на поле. Але зараз головне наше завдання – як слід підготуватися до гри з «Динамо» (Київ).

Разван Рац:

–– Разван, задоволений результатом жеребкування?

–– Якщо чесно, краще нам би попався хто-небудь інший. Було б добре, якби дві донецькі команди зустрілися у фіналі. Що ж, докладемо всіх зусиль, щоб стати фіналістами. Хочу сказати, що останнім часом «Металург» виглядає непогано. «Шахтар» – головна команда у Донецьку, а «металурги» прагнуть показати, що вони не гірші за нас. Тобто ми для «Металурга» є гарним подразником, а тому з цією командою завжди важко грати.

–– Коли повернешся у розташування «Шахтаря»?

–– Зараз я і мої партнери по збірній Румунії вилітаємо до Польщі, де у суботу на нас чекає товариський матч. А до Донецька планую повернутися у неділю ввечері або у понеділок вранці.

Прес-служба ФК «Шахтар»