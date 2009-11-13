Скільки коштують квитки на “Динамо”-“Шахтар”

У касах стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3) реалізуються квитки на матч 14-го туру чемпіонату України 2009/2010 між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк).

Ціна вхідних квитків на центральний матч першого кола чемпіонату України складе 50, 80, 100, 150 і 200 гривень, залежно від обраного сектора. Ближче до зустрічі шанувальники футболу зможуть придбати програму. Ціна – 5 гривень.

Нагадаємо, що поєдинок «Динамо» - «Шахтар» відбудеться в суботу, 21-го листопада. Початок о 15.00.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)