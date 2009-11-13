13-ий тур зіграємо навесні

Лише “Шахтар” у грудні

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення матчів перенесеного 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України та дати проведення і час початку матчів 16-го туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру. 13 ТУР 9 грудня 2009 р. (середа) Шахтар - Металург З. 24 березня 2010 р. (середа) Закарпаття - Динамо Арсенал - Ворскла Оболонь - Іллічівець Металіст - Чорноморець Дніпро − Кривбас 7 квітня 2010 р. (середа) Карпати - Таврія Зоря - Металург Д. 16 ТУР 5 грудня (субота) Чорноморець - Динамо 13:00 Арсенал - Зоря 13:00 Карпати - Ворскла 15:00 Металіст - Оболонь 16:30 Металург З. - Таврія 17:00 6 грудня (неділя) Закарпаття - Іллічівець 13:00 Кривбас - Шахтар 14:00 Дніпро - Металург Д. 16:00 Офіційний сайт Прем`єр-ліги

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