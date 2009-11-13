13-ий тур зіграємо навесні

13:16, 13 листопада 2009
Футбол 2012
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Лише “Шахтар” у грудні

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення матчів перенесеного 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України та дати проведення і час початку матчів 16-го туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру.

13 ТУР

9 грудня 2009 р. (середа)

Шахтар - Металург З.

24 березня 2010 р. (середа)

Закарпаття - Динамо

Арсенал - Ворскла

Оболонь - Іллічівець

Металіст - Чорноморець

Дніпро − Кривбас

7 квітня 2010 р. (середа)

Карпати - Таврія

Зоря - Металург Д.

16 ТУР

5 грудня (субота)

Чорноморець - Динамо 13:00

Арсенал - Зоря 13:00

Карпати - Ворскла 15:00

Металіст - Оболонь 16:30

Металург З. - Таврія 17:00

6 грудня (неділя)

Закарпаття - Іллічівець 13:00

Кривбас - Шахтар 14:00

Дніпро - Металург Д. 16:00

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