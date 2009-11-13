13-ий тур зіграємо навесні
Лише “Шахтар” у грудні
Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила дати проведення матчів перенесеного 13-го туру Епіцентр Чемпіонату України та дати проведення і час початку матчів 16-го туру Епіцентр Чемпіонату України відносно базового дня туру.
13 ТУР
9 грудня 2009 р. (середа)
Шахтар - Металург З.
24 березня 2010 р. (середа)
Закарпаття - Динамо
Арсенал - Ворскла
Оболонь - Іллічівець
Металіст - Чорноморець
Дніпро − Кривбас
7 квітня 2010 р. (середа)
Карпати - Таврія
Зоря - Металург Д.
16 ТУР
5 грудня (субота)
Чорноморець - Динамо 13:00
Арсенал - Зоря 13:00
Карпати - Ворскла 15:00
Металіст - Оболонь 16:30
Металург З. - Таврія 17:00
6 грудня (неділя)
Закарпаття - Іллічівець 13:00
Кривбас - Шахтар 14:00
Дніпро - Металург Д. 16:00
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