Українська збірна відбула до Греції

У п’ятницю, 13 листопада, національна збірна України чартерним рейсом «Міжнародних авіаліній України» відбула з Борисполя до Афін, де 14 листопада на «Олімпійському» стадіоні проведе перший поєдинок плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2010 проти команди Греції.

Тренерський штаб протягом тренувального збору не запропонував гравцям серйозних навантажень. Лише у середу відбулося два практичних заняття, в усі інші дні гравці тренувалися увечері, зранку ж проходили теоретичні заняття, під час яких ретельно вивчалася грецька команда. Відрадно, що протягом тренувального збору українська команда не зазнала жодної кадрової втрати, і до Афін вирушили всі 24 футболісти, що були викликані до лав збірної. До речі, після консультацій з медичним штабом збірної було прийнято рішення про відправлення національної команди до Греції окремим літаком.

У столиці Греції «синьо-жовті» проживатимуть в п’ятизірковому готелі Holiday Inn, який розташований приблизно в 20-ти хвилинах їзди від аеропорту. Стільки ж добиратися з готелю і до стадіону, на якому відбудеться гра. У п’ятницю, о 18.00, збірна випробує газон «Олімпійського» під час тренування, яке буде відкритим протягом перших 15-ти хвилин. А перед заняттям Олексій Михайличенко дасть прес-конференцію для представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

У відбірних циклах до головних турнірів шляхи України та Греції перетиналися двічі. У боротьбі за путівку до Євро-2004 суперники обмінялися домашніми перемогами (2:0 в Києві і 0:1 в Афінах), однак на тріумфальний для себе форум поїхала команда Отто Рехагеля. А от у відборі до ЧМ-2006 «синьо-жовті» у зустрічах з греками набрали чотири очки (нічия дома − 1:1 та перемога на виїзді − 1:0), і поїхали до Німеччини. Отож, за сумою двох матчів ми двічі брали гору над еллінами, під керівництвом спершу Леоніда Буряка, потім − Олега Блохіна. Тепер − черга за Олексієм Михайличенком.