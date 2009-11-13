Греки найбільше бояться Шеву і Мілевського?
11:56, 13 листопада 2009Футбол 2012
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Рехагель може вибрати схему 3-4-3
Тренер збірної Греції Отто Рехагель на зустрічі з місцевими ЗМІ відзначив у складі збірної України Мілевського та Шевченка.
"Це сильна команда. Грають щільно, особливо в обороні. Відібравши м`яч, відразу прагнуть організувати контратаку, з цим потрібно бути обережним.
Мілевський - хороший майстер, ну а Шевченка знають всі. Він і сам часто йде на фланг, щоб отримати м`яч, і звідти атакує", - сказав він.
Грецька преса сумнівається, що Рехагель, у зв`язку з травмами у команді, вже визначився зі складом на всі 100%. Але припускають, що тренер може вибрати тактичну схему 3-4-3.
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