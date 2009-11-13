Греки найбільше бояться Шеву і Мілевського?

Тренер збірної Греції Отто Рехагель на зустрічі з місцевими ЗМІ відзначив у складі збірної України Мілевського та Шевченка.

"Це сильна команда. Грають щільно, особливо в обороні. Відібравши м`яч, відразу прагнуть організувати контратаку, з цим потрібно бути обережним.

Мілевський - хороший майстер, ну а Шевченка знають всі. Він і сам часто йде на фланг, щоб отримати м`яч, і звідти атакує", - сказав він.

Грецька преса сумнівається, що Рехагель, у зв`язку з травмами у команді, вже визначився зі складом на всі 100%. Але припускають, що тренер може вибрати тактичну схему 3-4-3.

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