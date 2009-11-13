Матч Греція - Україна покажуть 8 супутникових каналів
11:50, 13 листопада 2009Футбол 2012
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У нас – Перший національний?
Усе ще невідомо, який загальнонаціональний телеканал покаже поєдинок плей-офф ЧС-2010 Греція - Україна на території нашої країни. Нагадаємо, матч відбудеться цієї суботи, початок - о 20:00.
За непідтвердженою інформацією, транслювати буде Перший національний, повідомляє газета Сегодня.
Список супутникових каналів, які покажуть матч Греція - Україна:
Al Jazeera Sport +4 (Катар)
Digit ALB (Албанія)
ESPN Atlantic (США)
Futbol Smart (Туреччина)
Mega (Греція)
Setanta Sport (Ірландія)
Sport Italia (Італія)
Sport TV (Португалія)
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