Матч Греція - Україна покажуть 8 супутникових каналів

У нас – Перший національний?

Усе ще невідомо, який загальнонаціональний телеканал покаже поєдинок плей-офф ЧС-2010 Греція - Україна на території нашої країни. Нагадаємо, матч відбудеться цієї суботи, початок - о 20:00. За непідтвердженою інформацією, транслювати буде Перший національний, повідомляє газета Сегодня. Список супутникових каналів, які покажуть матч Греція - Україна: Al Jazeera Sport +4 (Катар) Digit ALB (Албанія) ESPN Atlantic (США) Futbol Smart (Туреччина) Mega (Греція) Setanta Sport (Ірландія) Sport Italia (Італія) Sport TV (Португалія)

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