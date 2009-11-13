Московське Динамо мріє про Тимощука

Анатолій Тимощук цієї зими може повернутися в російський чемпіонат. Інтерес до півзахисника збірної України і "Баварії" проявляє московське "Динамо", що підшукує кандидата на роль лідера оновленого колективу і ключового гравця в центрі поля, де будуть зібрані футболісти, акцентовані на атаку.

Контракт 30-річного футболіста з німецьким суперклубом розрахований до літа 2011 року. Поки "Динамо" веде переговори з колегами з Мюнхена, розраховуючи орендувати українця строком на сезон і отримавши права на подальший викуп усіх прав на його трансфер. Нагадаємо, що в "Баварії" Тимощук грає на незвичній для нього позиції правого хавбека.

Сам гравець раніше спростовував інформацію про своє повернення до Росії, але московський клуб, що збирає команду з прицілом на вирішення максимальних завдань, спробує переконати його повернутися до цього питання в січні, коли в Європі відкриється трансферне вікно

Спорт-Экспресс