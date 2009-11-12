Вукоєвич зможе зіграти із “Шахтарем”

Рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, півзахисник «Динамо» Огнєн Вукоєвич за порушення правил у матчі 1/4 фіналу Кубка України «Шахтар» - «Динамо» (2:0) дискваліфікований на одну гру.

Таким чином, пропустивши поєдинок 12-го туру чемпіонату України «Динамо» - «Карпати» (1:1), динамівець може готуватися до наступного поєдинку своєї команди в чемпіонаті, з донецьким «Шахтарем» (21 листопада).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)