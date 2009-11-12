Луческу повіз “шахтарів” на курорт

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу ухвалив рішення скористатися паузою у календарі, щоб звозити команду на короткий тренувальний збір до Туреччини, який займе три дні, — з 13 по 15 листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт “Шахтаря”.

Отже, у п`ятницю, 13 листопада, «Шахтар» відправляється до Анталії.

Природно, в Анталії «Шахтар» не втрачатиме часу дарма. Вже на п`ятницю у підопічних Мірчи Луческу заплановано перший спаринг — з національною збірною Болгарії. Тренери спаррінг-партнера «гірників» ухвалили рішення відправитися до Туреччини через відмінений товариський матч із збірною Болівії, який був запланований на 14 листопада.

У суботу команда присвятить час тренуванням та прогляданню матчів плей-офф раунду відбіркового циклу Чемпіонату світу. А у неділю, 15 листопада, о 16:00 на «Шахтар» чекає товариська зустріч з представником турецької Суперліги «Антальяспором». До Донецька «гірники» повернуться увечері 15 листопада.