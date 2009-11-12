Футболісти обурені цінами на квитки

Гравець збірної України Андрій Ярмоленко незадоволений високими цінами квитків на матч українців проти Греції у Донецьку.

Про це футболіст розповів у інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс в Украине", пише Champion.

"Коли я дізнався про ціни на квитки, мені стало смішно. Вважаю, що в нашій країні не можна встановлювати такі високі ціни за перепустку на стадіон. Деякі люди за місяць не заробляють таких грошей, як коштують квитки на хороші місця. Я чув, що перепустка на центральний сектор коштує 8 тисяч гривень! Не думаю, що це порядно по відношенню до уболівальників", - говорить Андрій Ярмоленко.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Костянтин Кравченко також вважає ціни на матч плей-офф ЧС-2010 Україна - Греція дуже високими.

Про це розповів сам гравець в інтерв`ю офіційному сайту донецького клубу.

"Коли було вирішено, що матч відбудеться у Донецьку, я дуже хотів привести на "Донбас Арену" своїх батьків і близьких. Але після того, як ФФУ встановила такі ціни на квитки, всяке бажання пропало", - сказав він.

Прокоментував Кравченко і шанси українців і греків у протистоянні.

"Теоретичні шанси на перемогу є як у нас, так і у греків. Багато що залежатиме від настрою наших гравців. Думаю, хлопці усвідомлюють важливість цих двох матчів", - додав футболіст.