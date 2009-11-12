У Польщі вболівальники житимуть в гуртожитках?

Варшава. 10 листопада. УНІАН. Влада Польщі розглядає можливість скорочення навчального року для студентів у 2012 році для того, аби звільненими гуртожитками могли скористатися футбольні вболівальники, котрі приїдуть до Польщі на чемпіонат Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку організаторів Євро-2012, у гуртожитках могли б поселитися невибагливі фани, котрі заодно хотіли б зекономити на витратах за ночівлю.

„У спеціальних путівниках буде інформація про стандарт кімнат гуртожитків”, - сказала радіо TOK FM Магдалена ПЯСЕЦЬКА, відповідальна за готельну базу у Вроцлаві.

За її даними, у місті в гуртожитках є 11 тисяч місць.

Незабаром планується розпочати переговори із навчальними закладами в ще трьох містах, де мають відбутися матчі Євро-2012.

Представник організаційного комітету Євро-2012 Міхал ЯРОС висловив думку, що місць у 4- та 5-зіркових готелях у Польщі вистачить для всіх бажаючих зупинитися в них, а найбільшою проблемою власне є забезпечення доступного житла.

„Без ліжок в гуртожитках буде важко розмістити фанів”, - сказав він.

„Дешевим місцям в гуртожитках втішаться футбольні фани, а студенти будуть задоволені через канікули”, - сказав М.ЯРОС.

Як повідомляв УНІАН, влада столичної Варшави планує організувати на час Євро-2012 спеціальні кемпінги для фанів, прогнозуючи приїзд на матчі чемпіонату близько 100 тисяч уболівальників.

Польський Інститут туризму прогнозує приїзд на Євро-2012 від 50 до 400 тисяч уболівальників.

Матчі Євро-2012 відбудуться в Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані.