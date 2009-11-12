Греки втрачають гравців

Головний тренер збірної Греції не зможе розраховувати на послуги захисника "Олімпіакоса" Вассіліса Торосідіса у першому зі стикових матчів з Україною на вихід на ЧС.

Футболіст, викликаний у збірну, не тренується через травму. Окрім того, ще четверо суперників команди Михайличенка тренуються за індивідуальною програмою.

Це хавбек Георгіос Карагуніс ("Панатінаїкос"), захисники Євангелос Морас ("Болонья") та Сотіріос Кіріакос ("Ліверпуль") та воротар Константінос Халкіас ("Панатінаїкос").

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