Воронін побажав збірній максимально сконцентруватися
10:49, 12 листопада 2009Футбол 2012
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У грі проти Греції
Футболісти та тренери збірної України мають максимально сконцентруватися на майбутніх зустрічах зі збірною Греції.
Про це заявив нападник англійського "Ліверпуля" Андрій Воронін, який не був викликаний у збірну.
"Андрій вважає, що зараз не найкращий час давати коментарі і з`ясовувати відносини. На його думку, футболісти та тренери збірної України повинні максимально сконцентруватися на майбутніх зустрічах з непростим суперником, і Воронін щиро бажає їм удачі в Афінах і в Донецьку", - заявив футбольний агент гравця Андрій Головаш у коментарі "СЭ в Украине".
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