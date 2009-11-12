Воронін побажав збірній максимально сконцентруватися

Футболісти та тренери збірної України мають максимально сконцентруватися на майбутніх зустрічах зі збірною Греції.

Про це заявив нападник англійського "Ліверпуля" Андрій Воронін, який не був викликаний у збірну.

"Андрій вважає, що зараз не найкращий час давати коментарі і з`ясовувати відносини. На його думку, футболісти та тренери збірної України повинні максимально сконцентруватися на майбутніх зустрічах з непростим суперником, і Воронін щиро бажає їм удачі в Афінах і в Донецьку", - заявив футбольний агент гравця Андрій Головаш у коментарі "СЭ в Украине".

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