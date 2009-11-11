“Барселона” купить ще одного гравця “Шахтаря”?

Півзахисник "Шахтаря" Вілліан у зимове трансферне вікно може перейти до "Барселони". Про це повідомляє goal.com з посиланням на агента бразильця Пауло Тавареса, пише Champion.

Щоправда, такий інтерес "Барселони" може бути реальним, якщо каталонцям не вдасться купити Робіньо в "Манчестер Сіті".

За словами агента, у послугах Вілліана також зацікавлені "Севілья" та "Ліон".

"Є предметний інтерес із боку "Барселони", скаути якої часто переглядають Вілліана в грі. І, думаю, будуть переглядати до січня. Втім, поки конкретних пропозицій немає. Але наприкінці року ми б хотіли сісти за стіл переговорів і все обговорити. Якщо буде зроблена пропозиція від гранда європейського футболу, Вілліан не залишиться в "Шахтарі". Донецький клуб оцінює його трансфер в 20-22 млн. євро", - розповів агент.