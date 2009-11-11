Суд підтвердив легітимність Прем’єр-ліги

Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції від 06.07.2009 р. щодо ліквідації Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Київський апеляційний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Прем’єр-ліги, скасував рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.07.2009 р. та прийняв нове − про відмову в задоволенні позову ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» щодо визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної особи ОПФКУ «Прем’єр-ліга» шляхом ліквідації.

Як відомо, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Прем’єр-ліга звернулась з апеляційною скаргою щодо скасування постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.07.2009 р. На думку апелянта, ця постанова була такою, що не відповідала ані нормам матеріального та процесуального права України, ані наявним в матеріалах справи письмовим доказам і документам.