Українські арбітри судитимуть матч Ліги Європи

Комітет арбітрів ФФУ та Асоціація футбольних арбітрів України отримала від УЄФА повідомлення щодо чергових призначень вітчизняних рефері на міжнародні поєдинки.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зокрема, у четвер, 12 листопада, українська бригада обслуговуватиме поєдинок жіночої Ліги чемпіонів. У Ліоні Катерина Монзуль разом із асистентками Наталею Рачинською та Мариною Сенікобиленко розсудять матч-відповідь 1/8 фіналу між місцевим «Олімпіком» та «Фортуною Х’єрінг» з Данії. Вже за п’ять днів, 17-го числа, Ігор Іщенко виведе на поле молодіжні збірні Сан-Марино та Німеччини, які зустрінуться у рамках відбірного циклу Євро-2011. Асистуватимуть киянину лайнсмени Олександр Якименко й Олександр Шамич. Резервний рефері − Олег Деревинський.

Черговий поєдинок групового раунду Ліги Європи очікує суддівську бригаду на чолі з Олегом Орєховим. В заключному турі, що відбудеться 12 грудня, він разом із лінійними арбітрами Олександром Войтюком і Олегом Плужником, а також Ігорем Іщенко у ролі четвертого рефері розсудять матч між австрійським «Штурмом» та турецьким «Галатасараєм». Нагадаємо, що у рамках експерименту УЄФА у даному турнірі до традиційних бригад додаються ще два помічники, які займають місця поряд з воротами. І якщо прізвища лайнсменів та четвертого арбітра можуть змінюватися, то додаткові асистенти залишаються постійними. Отже разом із Орєховим працюватимуть Віктор Швецов та Андрій Шандор.