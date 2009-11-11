Українські арбітри судитимуть матч Ліги Європи

16:43, 11 листопада 2009
Футбол 2012
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12 грудня “Штурм”-“Галатасарай”

Комітет арбітрів ФФУ та Асоціація футбольних арбітрів України отримала від УЄФА повідомлення щодо чергових призначень вітчизняних рефері на міжнародні поєдинки.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зокрема, у четвер, 12 листопада, українська бригада обслуговуватиме поєдинок жіночої Ліги чемпіонів. У Ліоні Катерина Монзуль разом із асистентками Наталею Рачинською та Мариною Сенікобиленко розсудять матч-відповідь 1/8 фіналу між місцевим «Олімпіком» та «Фортуною Х’єрінг» з Данії. Вже за п’ять днів, 17-го числа, Ігор Іщенко виведе на поле молодіжні збірні Сан-Марино та Німеччини, які зустрінуться у рамках відбірного циклу Євро-2011. Асистуватимуть киянину лайнсмени Олександр Якименко й Олександр Шамич. Резервний рефері − Олег Деревинський.

Черговий поєдинок групового раунду Ліги Європи очікує суддівську бригаду на чолі з Олегом Орєховим. В заключному турі, що відбудеться 12 грудня, він разом із лінійними арбітрами Олександром Войтюком і Олегом Плужником, а також Ігорем Іщенко у ролі четвертого рефері розсудять матч між австрійським «Штурмом» та турецьким «Галатасараєм». Нагадаємо, що у рамках експерименту УЄФА у даному турнірі до традиційних бригад додаються ще два помічники, які займають місця поряд з воротами. І якщо прізвища лайнсменів та четвертого арбітра можуть змінюватися, то додаткові асистенти залишаються постійними. Отже разом із Орєховим працюватимуть Віктор Швецов та Андрій Шандор.

 

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