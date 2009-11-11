Воронін дав відповідь Михайличенку

Форвард "Ліверпуля" Андрій Воронін прокоментував свій не виклик до лав національної збірної України, що веде підготовку до матчів плей-офф ЧС-2010 року з Грецією.

"Образливо мені чи не образливо, що не викликали до збірної - це вже інше питання. Я же не дівчинка, щоб ображатися. До того ж я нічого не можу зробити, - розповів Воронін в інтерв`ю "Проспорт".

Також Воронін підтвердив, що в його була розмова з Олексієм Михайличенком, але ще перед грою з Андоррою.

"Я розмовляв з Михайличенком ще перед матчем з Андоррою. Але ця розмова залишиться між нами, - посміхаючись розповів Воронін.

Поки єдине бажання Вороніна, щоб збірна України вийшла на ЧС-2010 року в ПАР.

Мені дуже б хотілося щоб наша команда вийшла на чемпіонат світу в ПАР. А зі мною, чи без мене - це мене вже не так цікавить."

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