Остання інспекція УЄФА буде вирішальною для українських міст

Висновки експертів УЄФА після останніх візитів до України будуть вирішальними для долі українських міст формату Євро-2012.

Про це повідомляє прес-служба місцевого організаційного комітету чемпіонату Європи з футболу.

За інформацією оргкомітету, визначальними будуть експертні оцінки представницької делегації УЄФА на чолі з Девідом Тейлором і Мартіном Калленом, які відвідали українські міста з 4 по 8 листопада.

На думку футбольних чиновників, серед четвірки претендентів, які отримало чіткі "домашні завдання", немає ні відвертих фаворитів, ні аутсайдерів. Втім, кожний з них мусить відчувати свою високу персональну відповідальність за загальний успіх проекту. Варто зазначити, що серед проблемних питань в усіх чотирьох українських містах немає таких, які не можна було б вирішити.

Також представники УЄФА підкреслили, що важливо, щоб органи центральної та місцевої влади України прислухалися до всіх їх зауважень і рекомендацій, та вносили відповідні корективи у процес підготовки до Євро-2012.

Нагадаємо, остаточне рішення щодо формату турніру виконком УЄФА прийматиме 10-11 грудня.

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