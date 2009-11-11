Дев'ять гравців збірної України під загрозою дискваліфікації

Дев`ять гравців збірної України можуть пропустити матч-відповідь плей-офф відбору з Грецією, якщо у афінській грі отримають попередження.

Афінська "жовта" не дозволить зіграти в Донецьку П`ятову, Кучеру, Кобіну, Хачеріді, Михалику, Ротаню, Шевченку, Мілевському і Селезньову.

Нагадаємо, Тимощук вже пропускав гру (з Андоррою), отримавши "зайву" картку в грі з Англією.

У греків ситуація, втім, теж не проста - семеро футболістів під загрозою дискваліфікації. Це три захисника - Пацацоглу, Торосідіс і Спіропулос, хавбеки Кацураніс, Циоліс і Пляцікас, форвард Харістеас.

Вже пропускали матчі відбірного турніру Кіріакос, Сейтарідіс, Пападопулос, Кацураініс, Самарас і Вінтра (після вилучення). Причому в матчі з латишами (5:2) греки "зберегли на майбутнє" Сейтарідіса і Самараса, які отримали по картці і спокійно пропустили останній тур з Люксембургом.

До речі, у відбірковому циклі ЧС-2010 збірні Греції та України отримали практично однакову порцію карток - 18 проти 19 відповідно, плюс грек Вінтра отримав вилучення (за дві "жовтих" у виїзному матчі в Швейцарії), пише "Блик".

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