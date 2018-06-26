Збірна України з футболу готується йти на греків (фоторепортаж)

У понеділок, 9 листопада, національна збірна України запросила представників ЗМІ у своє розташування на заміську базу київського «Динамо» в Кончі-Заспі, де відбулося відкрите тренування «синьо-жовтих» і прес-конференція головного тренера команди Олексія Михайличенка. Наразі його підопічні готуються до матчів плей-офф ЧС-2010 проти команди Греції, що відбудуться 14 та 18 листопада в Афінах та Донецьку відповідно. Примітно, що питання з трансляцією цих поєдинків ще не вирішено.

Фото УНІАН