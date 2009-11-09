Львів прогресує у підготовці до Євро-2012

Львів. 9 листопада. УНІАН. Експерти УЄФА, які 7-8 листопада перебували у Львівській області, відзначають серйозний прогрес у підготовці Львова та регіону до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, експерти відвідали основні об`єкти з підготовки до чемпіонату.

Зокрема, вони проінспектували хід робіт у Львівському аеропорту та на стадіоні, оглянули тренувальні бази у Трускавці та Моршині, а також тренувальну базу «Україна» у Львові.

Окрім цього, експерти УЄФА ознайомились з роботою прикордонного контрольно-пропускного пункту «Краківець».

Це останній приїзд європейських фахівців у Львів напередодні остаточного рішення УЄФА, яке буде озвучено 10 грудня цього року, щодо визначення міст, які прийматимуть фінальну частину Євро-2012.

У складі делегації інспекторів на Львівщині перебували виконавчий директор УЄФА New Company Девід ТЕЙЛОР, директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, директор Координаційного бюро, заступник міністра Кабінету міністрів України Ілля ШЕВЛЯК, заступник директора Координаційного бюро Арсен ПОПЕЛЬ, директор ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, директор Департаменту з організації заходів турніру Юрій БАРАБАШ.