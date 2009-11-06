Чи стане Тернопіль учасником Євро-2012?

Тернопіль. 6 листопада. УНІАН. Заступник міського голови Тернополя з гуманітарних питань Олег МАРУШІЙ заявляє, що місто є реальним претендентом на проведення тренувальних зборів однієї з команд під час Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідну заяву він зробив після вчорашньої зустрічі у Києві із заступником міністра сім’ї, молоді та спорту України Ростиславом КАРАНДЄЄВИМ. “Попередньо ми підготували та подали відповідні рішення, проектні і кошторисні документи, які стосуються підготовки спортивних, готельних та інших об’єктів і приведення їх до вимог УЄФА”, – повідомив О.МАРУШІЙ. Учора ж, за його словами, у ході робочої зустрічі було вирішено розробити і затвердити графік проведення необхідних робіт у Тернополі.

Вчорашня зустріч, за даними прес-служби, стала продовженням роботи комісії щодо визначення об’єктів для проведення тренувань футбольних команд під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який відбудеться в Україні та Польщі.